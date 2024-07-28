Юнармейцы из Хабаровского края и Еврейской автономной области приняли участие в военно-спортивном конкурсе «Двойной удар»

В ходе основного этапа юные патриоты соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, разборке-сборке АК-74, снаряжении магазина патронами, комплексной военизированной эстафете, подтягивании и отжимании в упоре лежа и преодолении полосы препятствий.