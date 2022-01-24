Страна и люди

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Кадыров назвал «террористами» правозащитников и журналистов

Кадыров назвал «террористами» правозащитников и журналистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает угрожать гражданам России. Вслед за пожеланием тюрьмы или смерти семье федерального судьи Сайди Янгулбаева он назвал «террористами» члена Совета по правам человека при президенте РФ и журналистку «Новой газеты».

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