Почему в «Лопатинском саду» стало меньше иллюминации

Реагируя на недовольство смолян подсветкой, руководство парка прокомментировало ситуацию Уменьшение количества иллюминации в «Лопатинском саду» Смоленска связано с необходимостью проведения межсезонных работ.
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