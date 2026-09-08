Умерла 22-летняя «Мисс Австрия» Лючия Шишич

Победительница конкурса красоты «Мисс Австрия» Лючия Шишич умерла на 23-м году жизни. Информацию подтвердили организаторы соревнований, а также друзья и семья девушки, сообщает Daily Mail.
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