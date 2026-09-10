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Царьград

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Полицейские спасли пенсионеров из горящего дома в Лобне

Полицейские спасли пенсионеров из горящего дома в Лобне

В подмосковной Лобне загорелся многоквартирный дом, расположенный на улице Научный городок. Первыми к месту происшествия прибыли наряды полиции и сотрудники ГИБДД, которые приступили к оповещению жителей и помогали им выбираться из квартир сквозь задымлённые коридоры.

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