В России захотели урегулировать рынок рассрочки

В России захотели урегулировать работу сервисов оплаты покупок частями. Механизмы по регулированию рынка рассрочки Центробанку предложила Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП), сообщает «Коммерсантъ».
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