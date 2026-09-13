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Пятый канал

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Киевские боевики подорвались на минах при попытке выйти из окружения под Харьковым

Киевские боевики подорвались на минах при попытке выйти из окружения под Харьковым

В Харьковской области киевские боевики подорвались на минах, когда попытались выйти из окружения. Об этом РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах.

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