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Телеведущие Кудрявцева и Гузеева обменялись любезностями на отдыхе

Телеведущие Кудрявцева и Гузеева обменялись любезностями на отдыхе

prt scr youtube.com/ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ Телеведущая Лариса Гузеева и ее коллега Лера Кудрявцева вместе проводят отпуск и делятся подробностями совместного отдыха с поклонниками.

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