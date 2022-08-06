Телеведущие Кудрявцева и Гузеева обменялись любезностями на отдыхе

prt scr youtube.com/ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ Телеведущая Лариса Гузеева и ее коллега Лера Кудрявцева вместе проводят отпуск и делятся подробностями совместного отдыха с поклонниками.
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