Более 150 тыс. поездок уже совершили пассажиры беспилотных трамваев в Строгино

Более 150 тысяч поездок уже совершили пассажиры беспилотных трамваев, курсирующих в районе Строгино. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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