Беспилотные КАМАЗы поедут по рудникам России

КАМАЗ будет производить беспилотные горные самосвалы. Автоконцерн заключил соглашение с ГК «Цифра» (кампания занимается разработкой и внедрением цифровых решений на базе собственной платформы ZIIot, предоставляет доступ к среде разработки платформенных приложений, а также развивает сферу роботизированного транспорта).
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