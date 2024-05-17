Всемирный день борьбы с гипертонией: как победить «тихого убийцу»

Расскажем о том, чего достигла российская медицина в борьбе с этим заболеванием.фото: пресс-служба АНО «Национальные приоритеты»--> 17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией — это важное событие, которое напоминает нам о необходимости следить за здоровьем сердца и сосудов.