Всемирный день борьбы с гипертонией: как победить «тихого убийцу»

Расскажем о том, чего достигла российская медицина в борьбе с этим заболеванием.фото: пресс-служба АНО «Национальные приоритеты»--> 17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией — это важное событие, которое напоминает нам о необходимости следить за здоровьем сердца и сосудов.
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