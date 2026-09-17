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Исаков: матери-героини с 2027 года будут получать миллион рублей автоматически

Исаков: матери-героини с 2027 года будут получать миллион рублей автоматически

Депутат Госдумы Владимир Исаков сообщил, что с 1 января 2027 года разовая выплата в размере 1 млн рублей за звание «Мать-героиня» будет перечисляться Социальным фондом России в проактивном режиме.

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