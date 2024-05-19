Александр Усик победил Тайсона Фьюри. Украинец стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе

Усик согласен на незамедлительный реванш после победы над Фьюри Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик победил по очкам британца Тайсона Фьюри в титульном поединке, который прошел в ночь на 19 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.