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Авто Новости

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Рамный дизельный внедорожник за 5 миллионов: что предлагает BAIC BJ60 российской сборки

Рамный дизельный внедорожник за 5 миллионов: что предлагает BAIC BJ60 российской сборки

Поиск нового автомобиля в сегменте больших рамных внедорожников сегодня превращается в настоящий квест.

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