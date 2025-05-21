Bloomberg: Трамп убеждён в военном превосходстве России и повторяет тезисы Кремля

Американский президент Дональд Трамп 21 мая заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным способствовал достижению значительного прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
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