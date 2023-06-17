17 июня кировчанам советуют не спать долго, не смотреться в зеркало, не гулять допоздна

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в субботу, Митрофанов деньСегодня в Кирове ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха в дневные часы опустится до +17 градусов, а к ночи и вовсе будет прохладно, +7.