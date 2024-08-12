Герой России Антон Шкаплеров ответил на вопросы тушинцев в «Звездном городке»

Космонавт отметил огромный интерес москвичей к истории развития космонавтики В пятницу, 9 августа, жители Северного Тушино смогли посетить святая святых российской космонавтики – Звездный городок, расположенный в 25 км от Москвы.
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