Курская область вступила в переходный период

Курское, брянское и белгородское приграничье вступило в переходный период. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства 22 мая, что власти компенсируют пострадавшим предприятиям в этих регионах расходы на оплату труда в период вынужденного простоя с января по июнь 2025 года.