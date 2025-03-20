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Царьград

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Сын маньяка Чикатило служит в рядах ВСУ на Харьковском направлении

Сын маньяка Чикатило служит в рядах ВСУ на Харьковском направлении

Сын печально известного серийного убийцы, ныне служит в ВСУ на Харьковском направлении. Он сменил фамилию и оказался на фронте, пытаясь избежать уголовных преследований.

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