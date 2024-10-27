Десять человек госпитализировали в результате массового ДТП на площади Восстания

Среди них двенадцатилетний ребенок Полиция разбирается в деталях массового дорожно-транспортного происшествия на Невском проспекте у площади Восстания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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