❗️ГАЗель превратилась в груду металла после столкновения с самосвалом на трассе «Таврида» Авария произошла на трассе «Таврида» под Севастополем, сообщает корреспондент «Крым 24» с места события.
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❗️ГАЗель превратилась в груду металла после столкновения с самосвалом на трассе «Таврида» Авария произошла на трассе «Таврида» под Севастополем, сообщает корреспондент «Крым 24» с места события.