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Треснувший дом на Ломоносова в Нижнем Новгороде планируют расселить в 2024 году

Треснувший дом на Ломоносова в Нижнем Новгороде планируют расселить в 2024 году

Нижегородские власти выплатят компенсации жильцам дома №15А по улице Ломоносова.В 2024 году в Нижнем Новгороде хотят полностью расселить дом на Ломоносова, признанный непригодным для проживания в 2017 году.

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