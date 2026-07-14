Иранский депутат заявил о недействительности меморандума Ирана и США

Меморандум о прекращении боевых действий между Тегераном и Вашингтоном более недействителен, США вступили в войну с Ираном, заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи.
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