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Иранский депутат заявил о недействительности меморандума Ирана и США

Иранский депутат заявил о недействительности меморандума Ирана и США

Меморандум о прекращении боевых действий между Тегераном и Вашингтоном более недействителен, США вступили в войну с Ираном, заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи.

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