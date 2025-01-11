«Море погибших кораблей»: какие тайны хранит Чёрное море

В Чёрном море находится много затонувших судов, каждое из которых имеет свою уникальную историю. Некоторые из них уже давно стали объектами экскурсий, позволяющих людям погрузиться в подводный мир и увидеть эти потерпевшие бедствие суда.
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