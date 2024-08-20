Морпехи ЧФ уничтожили технику боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области

Скриншот видео Минобороны РФ разместило видео с боевой техникой военнослужащих ВСУ и украинских националистов, которая была уничтожена во время выполнения боевых задач военными 810-й отдельной гвардейской бригады морпехов Черноморского флота (ЧФ) в приграничном районе Курской области.