В сторону Крымского моста украинские вандалы выпустили десять американских оперативно-тактических ракет ATACMS GLOBAL LOOK PRESSСегодня 25K прочитали В трех десятках атак на позиции группировки «Центр» за неделю растаяла бригада ВСУ Группировка войск «Север» за неделю отразила 20 контратак противника, потери которого составили до 1740 бойцов, 3 танка, 9 бронемашин, 28 автомобилей, 8 машин РСЗО «Град» и «Vampire», и 29 орудий.