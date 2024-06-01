В сторону Крымского моста украинские вандалы выпустили десять американских оперативно-тактических ракет ATACMS GLOBAL LOOK PRESSСегодня 25K прочитали В трех десятках атак на позиции группировки «Центр» за неделю растаяла бригада ВСУ Группировка войск «Север» за неделю отразила 20 контратак противника, потери которого составили до 1740 бойцов, 3 танка, 9 бронемашин, 28 автомобилей, 8 машин РСЗО «Град» и «Vampire», и 29 орудий.
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