Театр абсурда
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Театр абсурда

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Похабный мир, который русский народ не примет

Похабный мир, который русский народ не примет

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ   Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Канал "Ваши новости" пишет: "ОБРАЗ ПОБЕДЫ Закончится СВО (если закончится), выйдет Путин, скажет: «Мы победили».

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