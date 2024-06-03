Жара до +32°C и дожди. Синоптик рассказала, какая погода будет на Алтае до 9 июня

Осадки ожидаются в регионе в большинстве дней в период с 4 по 9 июня Осадки прогнозируют синоптики в Алтайском крае в большинстве дней начавшейся недели: дожди, местами с грозами, пройдут 4, ночью 5, днем 7, сутки 8 и 9 июня.