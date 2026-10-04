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Царьград

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Путин оценил учения «Центр-2026» под Чебаркулем с 2 тыс. военных

Путин оценил учения «Центр-2026» под Чебаркулем с 2 тыс. военных

Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Челябинскую область осмотрел новые образцы вооружения и пообщался с военнослужащими на стратегическом командно-штабном учении «Центр-2026».

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