«МарьИванна» в Сети: «Ростелеком» подсчитал самых «учительских» абонентов Северо-Запада

В преддверии Дня учителя «Ростелеком» проанализировал базу абонентов домашнего интернета на Северо-Западе и обнаружил неожиданное совпадение с классическими персонажами школьных анекдотов.
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