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Аргументы и Факты

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В Белоруссии военкомы начали проверки хозяйств после поручения Лукашенко

В Белоруссии военкомы начали проверки хозяйств после поручения Лукашенко

Военные комиссары Белоруссии приступили к проверкам сельскохозяйственных предприятий в рамках исполнения поручения президента Александра Лукашенко, данного на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании.

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