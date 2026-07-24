В Белоруссии военкомы начали проверки хозяйств после поручения Лукашенко

Военные комиссары Белоруссии приступили к проверкам сельскохозяйственных предприятий в рамках исполнения поручения президента Александра Лукашенко, данного на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии