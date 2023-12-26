БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Урок истории и картографии ﻿

Урок истории и картографии ﻿

Александр Роджерс Как видим, на данной карте 1712 года есть даже такие знаменитые страны, как Подолия и Чернороссия (Рус Нуар, мон шер)Вчерашний мой пост вызвал бурное жжение у свидоменьких (такие патриоты, такие патриоты, только ни одного айпишника с украины – одни Нидергланды и Испании).

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Комментарии
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Андрей Баканин
Давно говорю, что украинец - это не национальность, это диагноз.
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14 час.
Vladimir Bogdanov
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14 час.

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