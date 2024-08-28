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Царьград

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Зеленский переехал в мир иллюзий – Полковник Уилкерсон

Зеленский переехал в мир иллюзий – Полковник Уилкерсон

Отставной американский полковник пришёл к выводу, что украинский лидер "живёт в Ла-ла Ленде", мире иллюзий.

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