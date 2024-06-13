Обеспечение предприятий Алтайского края квалифицированными кадрами обсудили на совместном заседании Общественного совета по защите малого и среднего предпринимательства

В прокуратуре Алтайского края под председательством первого заместителя прокурора региона Вячеслава Шипиева и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрея Осипова прошло совместное заседание Общественного совета по защите малого и среднего предпринимательства.