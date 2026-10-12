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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава ФНЛ Измайлов: «Я за то, чтобы клубы Медиалиги могли принять участие в профессиональных соревнованиях»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался об идее участия клубов WINLINE Медиалиги в профессиональных турнирах.

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