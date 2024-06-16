Муфтий Мухетдинов: Захват заложников в Ростове-на-Дону - попытка подрыва межрелигиозного мира

Он призвал «беречь гражданское согласие» Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов прокомментировал захват заложников членами террористической группировки ИГИЛ* в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону.
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