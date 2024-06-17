Украинцы в Германии не хотят искать работу

Председатель Конференции министров внутренних дел, министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген (ХДС) отказывается от выплаты пособия на гражданские пособия способным украинцам, бежавшим в Германию, и в целом считает выплату пособия украинским беженцам ошибочной.