Удмуртия экспортировала 84 тонны крупы в Турцию и Азербайджан в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. С начала 2023 года Удмуртия экспортировала 84 тонны крупы в Турцию и Азербайджан. Среди отправленных круп: ячмень, горох и овсяные хлопья Геркулес, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии