SUSANIN
ГлавнаяБлогHi-techБизнес Власть Город Финансы Здоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SUSANIN

145 подписчиков

Удмуртия экспортировала 84 тонны крупы в Турцию и Азербайджан в 2023 году

Удмуртия экспортировала 84 тонны крупы в Турцию и Азербайджан в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. С начала 2023 года Удмуртия экспортировала 84 тонны крупы в Турцию и Азербайджан. Среди отправленных круп: ячмень, горох и овсяные хлопья Геркулес, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх