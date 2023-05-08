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Седокова рассказала, как голый Витас катал ее обнаженную коллегу на спине

Седокова рассказала, как голый Витас катал ее обнаженную коллегу на спине

Певец Витас попал в неудобную ситуацию во время гастролей группы «ВИА Гра». Об этом рассказала экс-участница коллектива Анна Седокова в беседе с Азаматом Мусагалиевым на шоу «Я себя знаю».

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