Мошенник, выдававший себя за юриста, обманул 11 человек на общую сумму более 590 тысяч рублей, убеждая в необходимости дополнительных расходов.
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