Главу напавшей на Брянщину террористической организации выписали из квартиры

По решению Перовского суда Москвы, из квартиры выписали одного из руководителей РДК* (организация запрещена в РФ и признана террористической) Дениса Капустина* (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору).
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