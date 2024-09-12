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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Главу напавшей на Брянщину террористической организации выписали из квартиры

Главу напавшей на Брянщину террористической организации выписали из квартиры

По решению Перовского суда Москвы, из квартиры выписали одного из руководителей РДК* (организация запрещена в РФ и признана террористической) Дениса Капустина* (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору).

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