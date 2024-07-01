Итальянский Fiat предложил почитателям «Мышонка» пляжную версию культового авто

Компания Fiat возродила микрокар Topolino в виде крошечного электромобиля. Оригинальную машину выпускали с 1936 по 1955 годы, а актуальная версия официально относится к электрическим квадрициклам и позиционируется как транспортное средство для пляжных вылазок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии