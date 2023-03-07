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СМИ сообщили о больших шансах «Бенфики» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов

СМИ сообщили о больших шансах «Бенфики» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов

Португальская «Бенфика» близка к выходу в 1/4 финала Лиги чемпионов. Игроки команды ожидают второй матч против бельгийского «Брюгге», имея фору в два мяча.

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