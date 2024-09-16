В Южной Корее запустили модель ИИ для прогнозирования преступлений

Модель искусственного интеллекта (ИИ) Dejaview для прогнозирования преступлений запустили в Южной Корее ученые Научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций, сообщил 12 сентября портал Tech Xplore.
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