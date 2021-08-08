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Тайны «орального кабинета». Внешнеполитическая стратегия неоколонизации Украины

Тайны «орального кабинета». Внешнеполитическая стратегия неоколонизации Украины

Встречи в Вашингтоне глав МИД и Офиса президента Украины (ОПУ) Дмитрия Кулебы и Андрея Ермака с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником американского президента по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном сделали два добрых дела не так для страны, как для ее лидеров - разъяснили их позиции Кулеба и Ермак, с одной стороны, однозначно положили конец так называемой «антизападной фронде» президента Украины Владимира Зеленского и некоторых его особо буйных подчиненных типа главы Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) Алексея Данилова или советника Алексея Арестовича, которые обвинили Запад в «предательстве Украины» и даже анонсировали протестный поворот на Восток.

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