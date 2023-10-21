Блог АМАРАНТ "Хватит кормиться тут!" Макар, Лайма, Кортнев. наезды идут чередой. Прилетают проверки, находят мухлеж и закрывают лавочку.
Налоговая массово закрывает бизнес у бегунков
Комментарии
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lV
lidnik58 V
А мы, с нашей стороны экрана, заждались.. .
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16 час.
людмила бер
Жду когда Шульман и Ко... закроют... За аренду, непонятно как полученную площадь, сдают и живут, да еще и хамят...
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15 час.
Олег Самойлов
НАдо не только прибыльные статьи прикрывать, но и ВСЕ счета и карты блокировать и изымать в пользу государства!
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8 час.
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