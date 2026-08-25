Как понять, что продавец машины обманывает: проверяем по статусу Check Engine

При осмотре подержанного автомобиля покупатели часто сталкиваются со стандартной ситуацией: кузов выглядит ровным, двигатель работает без посторонних шумов, но на приборной панели горит желтый индикатор Check Engine.
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