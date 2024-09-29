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Российские танкисты продолжили бой на подбитом танке, несмотря на ранения

Российские танкисты продолжили бой на подбитом танке, несмотря на ранения

Министерство обороны РФ В зоне проведения спецоперации члены экипажа российского танка Т-80, в состав которого входит гвардии старший лейтенант Роман Яманов, продолжили бой даже после того, как их техника была подбита вражеским беспилотником, а сами они получили ранения.

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