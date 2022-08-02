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ВС Тайваня 9 и 11 августа могут провести артиллерийские учения

ВС Тайваня 9 и 11 августа могут провести артиллерийские учения

ВС Тайваня 9 и 11 августа проведут в округе Пиндун артиллерийские учения с боевой стрельбой. Они состоятся в  рамках продолжения ежегодных маневров "Ханьгуан", которые завершились на прошлой неделе.

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