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Джамал Мюррэй закрыл 2-ю четверть матча с «Миннесотой» попаданием со своей половины под сирену

Джамал Мюррэй закрыл 2-ю четверть матча с «Миннесотой» попаданием со своей половины под сирену

Разыгрывающий «Денвера» после перехвата закрыл вторую четверть четвертого матча серии с «Миннесотой» попаданием со своей половины под сирену.

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